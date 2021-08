Waldhof Mannheim hat den 159-fachen Bundesligaspieler Marco Höger verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler hatte zuletzt für den 1. FC Köln gespielt. Zuvor war er auf Schalke unter Vertrag. Höger kann zudem auf Champions League Erfahrung zurückblicken. Man habe intensive Gespräche mit dem 31-Jährigen geführt und sei froh, dass er sich für Mannheim entschieden habe, so Jochen Kientz, der Sportlicher Leiter des SVW. Mannheim hat in der 3. Liga nach zwei Partien noch keinen Sieg eingefahren. Allerdings konnte Mannheim am Wochenende mit einem 2:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt einen Erfolg verzeichnen. Höger könnte schon am Sonntag zu Hause gegen Würzburg spielen.