Fußgängerzone auf Zeit in der Hockenheimer Innenstadt

Eine Fußgängerzone voller Menschen - das erhofft sich Hockenheim in den nächsten zwei Wochen. Die Innenstadt soll lebendig werden und wird dazu vom Land gefördert.

Ein Teil der Karlsruher Straße in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis), die sonst Durchfahrtsstraße ist, wird von Freitag an zur Fußgängerzone und Aktionsfläche. Zwei Wochen lang stehen dort Tischtennisplatten, Sitzgelegenheiten und ein Wagen, in dem man Spielgeräte ausleihen kann. So will die Stadt Bürgerinnen und Bürger wieder in die Innenstadt ziehen. In der Bürgerschaft sind die Ansichten über das Projekt gespalten.

In der Fußgängerzone auf Zeit stehten einige Aktionsmöbel, eine Tischtennisplatte oder Sitzmöglichkeiten. SWR

Mit dem Verlust an Attraktivität ihrer Innenstädte haben viele Kommunen zu kämpfen, so der Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim, Marcus Zeitler (CDU). Es sei schon länger in der Diskussion, einen Teil der Karlsruher Straße in eine Fußgängerzone umzuwandeln um für mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu sorgen.

Wir wollen ein Stadtzentrum schaffen, wovon die ganze Stadtgesellschaft profitiert.

Der Beigeordnete der Stadt Hockenheim, Matthias Beck, in der Fußgängerzone auf Zeit. SWR

Kostenlose Analyse

Der Landeswettbewerb wird von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg zusammen mit dem Verkehrsministerium gefördert. Acht Kommunen haben gewonnen. Hockenheim bekommt als Preis auch eine begleitende Analyse, wie die Fußgängerzone funktioniert und was die Stadt insgesamt besser machen könnte. Nach zwei Wochen wird bewertet wie sich die Besucherzahlen entwickelt haben und wie die Umleitung des Verkehrs geklappt hat.

Der abgesperrte Teil der Karlsruher Straße ist bereits verkehrsberuhigter Bereich. Anwohner berichten aber davon, dass die Autos häufig zu schnell fahren.

Die Karlsruher Straße in Hockenheim ist für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Zwei Wochen lang ist hier eine Fußgängerzone. SWR

Gespaltenes Meinungsbild in Hockenheim

Viele Menschen freuen sich über das Projekt. Besonders Gastronomen sehen die ruhige Straße als Besuchermagneten. Ein Teil der Anwohner freut sich über eine ruhige Fußgängerzone und weniger Verkehr. Für Kinder sei die Straße im Normalzustand viel zu gefährlich. Viele wünschen sich daher eine dauerhafte Fußgängerzone. Eine Anwohnerin, die jetzt mit einem Berechtigungsschein in die Fußgängerzone fahren muss, stört sich nicht daran.

Diese Anwohnerin freut sich über die ruhige Straße und genießt den Spaziergang ohne Fahrzeugverkehr. SWR

Einzelhändler sind in Sorge

Unternehmer sorgen sich dagegen um Ihre Kundschaft, die durch die abgesperrte Fußgängerzone nicht mehr mit dem Auto zu den Geschäften fahren kann. Auch ein Friseur, der sein Geschäft direkt an der Karlsruher Straße hat, befürchtet weniger Kundschaft. Manche Bürger empfinden die Sperrung als lästig. Für Kunden sei es jetzt schwieriger, zu Geschäften zu gelangen, vor allem für Menschen, die schlecht zu Fuß sind. Für Anwohner, Lieferverkehr und Menschen mit körperlichen Einschränkungen gibt es aber Sonderregelungen für das Befahren der Fußgängerzone.