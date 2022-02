Stadt digitalisiert Radwege

per Mail teilen

Die Stadt Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) digitalisiert ihre Radwege, das Netz umfasst 60 Kilometer. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden gemeinsam mit dem Unternehmen Vialytics seit September 2020 bereits die Straßen digitalisiert. Konkret fährt ein Mitarbeiter mit einem Smartphone an der Windschutzscheibe oder am Fahrradlenker Straßen und jetzt Radwege ab und nimmt während der Fahrt alle vier Meter automatisch ein Bild auf. Ein Algorithmus kann so Schäden automatisch erkennen, bewerten und Sanierungsvorschläge machen.