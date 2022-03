Hundesteuer: Stadt schickt Kontrolleure in Haushalte

Die Stadt Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) will den Bestand an Hunden erfassen und schickt deshalb ab Donnerstag Mitarbeiter einer beauftragten Firma in die Haushalte, um die Hockenheimer zu befragen. Die Hundebestandsaufnahme soll nach städtischen Angaben mehr Steuergerechtigkeit bringen und sicherstellen, dass alle Hunde ordnungsgemäß angemeldet sind. Die Verwaltung weist darauf hin, dass nicht gemeldete Hunde auch rückwirkend besteuert werden können; außerdem drohen bei Nicht-Anmeldung Bußgelder von bis zu 10.000 Euro. Die jährliche Hundesteuer in Hockenheim beträgt derzeit 96 Euro für einen Hund, jeder weitere Hund kostet 192 Euro.