Nach fast einem Jahr ohne Publikum dürfen am Hockenheimring in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) an diesem Wochenende erstmals wieder Zuschauer ins Fahrerlager und auf die Tribünen. Die "Hockenheim Historic" sind der Auftakt für zwei weitere Rennveranstaltungen mit Publikum in diesem Jahr. Die Formel 1 ist vorerst nicht dabei, obwohl angesichts der Corona-Pandemie mindestens zwei Rennen auf dem diesjährigen Kalender von einer Absage bedroht sind. Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH sagte dem SWR, er gehe nicht davon aus, dass man in diesem Jahr mit der Formel 1 "ins Geschäft komme."