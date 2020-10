In Mannheim findet dieses Wochenende eine Hochzeitsmesse statt, obwohl wegen der stark ansteigenden Infektionszahlen die höchste Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg ausgerufen wurde. Laut Veranstalter ist die Messe durchführbar und genehmigt, da ein umfassendes Hygienekonzept besteht. Auf 8.000 Quadratmeter Fläche, mit einer auf 100 Aussteller reduzierten Teilnehmerzahl, gebe es kein Gedränge. Die Polizei hatte die Hygiene- und Abstandsvorschriften auf der Hochzeitsmesse am Samstag kontrolliert und nichts bemängelt, sagte der Veranstalter dem SWR Mannheim am Sonntag. Bislang kamen weniger Besucher als zuvor. Die Aussteller seien jedoch zufrieden. Wegen der Corona-Pandemie haben etliche Paare ihre Trauungen in Baden-Württemberg verschoben.