Heiraten am 2.2.22: Besonderes Datum auch für Weinheimer Paar

Heiraten an einem "Schnapszahl"-Datum: Am 2.2.2022 will sich ein Paar in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) das Ja-Wort geben. Schon der Antrag hatte mit der Zahl "2" zu tun.

Daniel Dewitt hielt tatsächlich am 2.2.2020 bei den Wasserfällen in Triberg (Hochschwarzwald) um die Hand seiner Liebsten, Isabell Amolsch, an. Zwei Jahre später soll dieser Antrag nun "in die Tat umgesetzt werden", so Dewitt.

Das glückliche Paar: Isabell Amolsch (27) und Daniel Dewitt (29) SWR

Die Beiden sind seit neun Jahren zusammen. Sie ist Buchhändlerin, er Ingenieur.

"Ich bin eigentlich kein Zahlenmensch."

Aber irgendwie habe er wohl doch eine Affinität zu Zahlen, so Dewitt.

Viele Standesämter in Rhein-Neckar-Region ausgebucht

Besondere Daten haben eine große Anziehungskraft auf Heiratswillige. Das bestätigen auch viele Standesämter in der Rhein-Neckar-Region. In Heidelberg und in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) sind zum Beispiel die Trau-Termine in den Standesämtern am 2.2.2022 und am 22.2.2022 restlos ausgebucht. Auch Mannheim und Weinheim haben nur noch vereinzelt Termine zu vergeben, sagen die Mitarbeiter dort.

Andrea Klawonn, Amtsleiterin des Weinheimer Standesamts SWR

"Heirats-Marathon" bereits am 8.8.88 und 9.9.99

Andrea Klawonn ist seit fast 20 Jahren Standesbeamtin in Weinheim. Von ihren älteren Kolleginnen weiß sie, dass gerade die Schnapszahlen Daten besonders beliebt sind. Am 8.8.88 und 9.9.99 habe es in Weinheim einen regelrechten "Hochzeits-Marathon" gegeben. Solche Schnapszahl-Daten ließen sich eben "supergut merken", sagt Klawonn. Zudem gebe es ja das Gerücht, dass diese Daten den Paaren Glück brächten.

Das Trauzimmer im Standesamt Weinheim SWR

Kirchliche Hochzeit wird wegen Corona verschoben

Auch wenn das Hochzeitsdatum der künftigen Dewitts schon lange geplant ist: Die kirchliche Trauung werde verschoben, bis man wegen Corona wieder in größerem Rahmen feiern könne, sagt das Paar. Die standesamtliche Trauung findet im kleinen Kreis statt.