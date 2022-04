Hochwasserschutz Thema im Gemeinderat

Die Stadt Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) investiert fast 700.000 Euro in den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Dienstag den Auftrag vergeben. Das Rückhaltebecken soll im Stadtteil Dühren entstehen und eventuelle Hochwasser am Leitzelbach verhindern. Das kleine Gewässer fließt in den Erlenbach, der dann in die Elsenz mündet. Das Hochwasserrückhaltebecken soll laut Stadt dazu dienen, das Gewerbegebiet "Hinter der Mühle" zu sichern - dies sei dadurch bis hin zu einem 100-jährigen Hochwasser gewährleistet. Nach Angaben der Verwaltung ist der Bau eine präventive Maßnahme. Starkregen, der zu größeren Überflutungen geführt hat, habe es in dem Bereich nicht gegeben.