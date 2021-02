per Mail teilen

Das Hochwasser hat am Neckarlauer in Neckargemünd massive Schäden angerichtet. Nach städtischen Angaben wurden auf einer Länge von rund 120 Metern zahlreiche Stellen am Ufer ausgespült. Steine wurden herausgebrochen und Füllmaterial weggeschwemmt. Ob die Stadt für die Reparaturkosten aufkommen muss, ist noch unklar.