Hochwasserschutz in Heidelberg: Neckar-Nebengewässer im Fokus

Die Stadt Heidelberg will sich besser vor Starkregen und Hochwasser schützen. Dazu beobachtet sie jetzt mit fest installierten Kameras mehrere Bäche, die in den Neckar münden.

Heidelberg will sich besser gegen Starkregen und Hochwasser wappnen. Im Ernstfall, so die Stadt in einer Mitteilung am Mittwoch, bekomme man eine bessere Lage-Übersicht, wenn man auch die Nebengewässer des Neckars im Auge behalte. In einer Pilotphase testet sie den Betrieb von Kamera-Beobachtungspunkten an mehreren Bächen.

Am Schlierbach und weiteren Nebengewässern des Neckars bei Heidelberg wird automatisiert alle vier Minuten der Pegelstand gemessen. Stadt Heidelberg

Zusammen mit gemessenen Niederschlags- und Radardaten sollen "auf lange Sicht Warnschwellen erarbeitet werden, die für lokale Warnungen verwendet werden sollen." Die Stadt hat sich außerdem dem Flut-Informations- und Warnsystem (FLIWAS) des Landes Baden-Württemberg angeschlossen.

Alle vier Minuten soll Wasserstand gemessen werden

An den bereits installierten Beobachtungspunkten am Mühlbach (Turnerbrunnen), Schweinsbächel (Hirschgasse), Stein- und Peterstaler Bach (Ziegelhausen), Schlierbach (Wolfsbrunnen) und Rohrbach (Kühler Grund) werde nun alle vier Minuten der Wasserstand gemessen und automatisch ins FLIWAS übertragen. Zusätzlich misst die Stadt in Ziegelhausen und Schlierbach den Niederschlag.

Routinemäßige Prüfung kritischer Punkte

Durch die installierten Kameras könnten zudem "kritische Punkte routinemäßig geprüft werden, wie beispielsweise Einlaufgitter auf mögliche Verstopfungen durch Äste", teilte die Stadt weiter mit.

Warnschwellen auch für kleinere Gewässer rund um den Neckar

Bislang habe es nur Pegeldaten des Neckars bei Heidelberg gegeben, die über die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) bereitgestellt wurden. Ein Hochwasserschutzplan regelt das Vorgehen der Stadt, je nach gemessenem Pegelwert. Durch die Integration der neuen Daten in das FLIWAS könnten auf lange Sicht "Niederschlags-Abfluss-Beziehungen untersucht und damit Warn- und Maßnahmenschwellen auch für kleinere Gewässer festgelegt werden."

Im Zuge des Klimawandels werde es häufiger "zu sehr lokalen und schwer vorhersagbaren Starkregen-Ereignissen kommen." Besonders kleine Gewässer haben dabei laut Stadt eine große Bedeutung.

Stadt Heidelberg bittet um Installation der Warn-App NINA

Die Stadt Heidelberg ruft dazu auf, die kostenfreie Warn-App NINA auf dem Smartphone zu installieren. Über diese App könnten sowohl Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) als auch der HVZ empfangen werden. Auch die Stadt Heidelberg warnt über die App zum Beispiel bei Großbränden oder Gefahrstoffausbreitungen.