Im Neckar-Odenwald-Kreis hat das Tauwetter die Flusspegel stark ansteigen lassen. Örtlich kam es nach Angaben der Behörden zu kleineren Überschwemmungen.

Größere Schäden durch die Überschwemmungen seien bislang ausgeblieben, heißt es. Bei Neckarburken hatte die Elz in der Nacht zum Freitag ihren Höchststand erreicht. Seitdem sinkt der Flusspegel wieder. Ortsvorsteher Andreas Schlinke sagte dem SWR, man habe Glück gehabt, weil die Schneeschmelze aus dem Odenwald in mehreren Etappen stattgefunden habe. Wegen der großen Schneemengen und der starken Regenfälle der vergangenen Tage hatten die Feuerwehren Schlimmeres befürchtet.

Einzelne Straßensperrungen möglich

Bis zum Wochenende soll sich die Hochwasserlage in Richtung Rhein und Neckar verlagern. Dort wird dann mit höheren Pegelständen gerechnet. In den kommenden Tagen kann es wegen der Hochwassersituation vereinzelt noch zu Straßensperrungen kommen - zum Beispiel in Heidelberg an der B 37 unterhalb der Alten Brücke.