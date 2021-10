Mannheimer CDU-Kreisparteitag - Zwischenfall bei SWR-Fernsehinterview

Hintergrund

Der ehemalige Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hatte in der Mannheimer CDU-Kreisgeschäftsstelle zwei seiner Firmen untergebracht. Löbel musste im Frühjahr wegen zweifelhafter Geschäfte mit Masken sämtliche Ämter abgeben. Der CDU-Landesverband hatte daraufhin im März ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem es um finanzielle Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit Miet- und Arbeitsverträgen rund um die CDU-Geschäftsstelle in Mannheim geht.