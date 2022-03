Historischer Briefumschlag erzielt Rekordpreis

Ein in Mannheim aufgegebener Brief aus dem Jahr 1851 ist am Samstag für 210.000 Euro in einem Wiesbadener Auktionshaus versteigert worden. Der Geschäftsbrief zeigt zwei mit Ziffern bedruckte, historisch hochbedeutsame Briefmarken. Bei den Postwertzeichen handele es sich um die ersten Briefmarken überhaupt, die damals im Großherzogtum Baden an den Postämtern verkauft wurden, sagte ein Sprecher des Auktionshauses Heinrich Köhler. Die Sendung sei damals an einen Warenhändler in Triberg gegangen. Der Briefumschlag stammt aus der umfangreichen Sammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub und ist von einem Privatsammler aus dem Südwesten ersteigert worden.