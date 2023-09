Hirschberg: Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid über Randentlastungsstraße

In Hirschberg läuft am 8. Oktober ein Bürgerentscheid zur Planung einer Randentlastungsstraße. Am Donnerstagabend (19 Uhr) gibt es in Großsachsen eine Infoveranstaltung dazu.

Vertreter der Fraktionen und der Interessengemeinschaft "Ortsrandentlastungsstraße" werden vor Ort sein. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik gibt es Gelegenheit Fragen zu stellen. Der Bürgerentscheid selbst ist am Sonntag, 8. Oktober, allerdings können Bürgerinnen und Bürger schon jetzt per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Die Infoveranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist öffentlich. Eine Broschüre listet Pro und Kontra der Randentlastung auf SWR Zur Wahl aufgerufen sind knapp 7.850 Bewohner Hirschbergs, das aus den Ortsteilen Großsachsen und Leutershausen besteht. Abstimmen dürfen alle ab 16 Jahren. Gemeinderat hatte Straße abgelehnt Es geht bei dem Bürgerentscheid darum, ob für den Bau einer Ortsumgehungsstraße in Großsachsen ein Planfeststellungsverfahren beantragt werden soll. Der Gemeinderat hatte die Straße im Dezember mehrheitlich abgelehnt. In einer Broschüre haben Befürworter und Gegner der Randerschließungsstraße ihre Argumente zusammengefasst. Der Gemeinderat hatte sich unter anderem wegen hoher Kosten und weiterer Naturzerstörung gegen die neue Straße entschieden. Auch Bürgermeister Ralf Gänshirt wirbt für ein Nein, dass heißt, die Gemeinde soll den Bau einer Randentlastungsstraße nicht weiter betreiben. Die Randentlastungsstraße ist nicht förderfähig, das heißt der Bund wird keine Kosten übernehmen. Verdoppelung der Kosten realistisch Die Kosten waren 2019 auf 9 Millionen Euro veranschlagt worden. Nach Angaben der Gemeinde sei eine Verdoppelung dieser Summe nach den Kostensteigerungen der vergangenen Jahre durchaus realistisch. Zudem sei eine Flurneuordnung notwendig, weil die meisten Grundstücksbesitzer ihre Felder und Gärten nicht verkaufen wollen, so die Gemeindeverwaltung. Die Straße würde zudem kaum Entlastung für die B3 bringen. Interessengemeinschaft für die neue Straße Die Interessengemeinschaft Ortsrandentlastungsstraße hatte das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid durchgesetzt. Sie weist darauf hin, dass der Verkehr "das erträgliche Maß in der Ortsdurchfahrt Großsachsen schon lange übersteigt". Eine Gruppe von Gemeinderäten vor allem der CDU, aber auch der SPD und Freien Wähler erwartet von der Randentlastungsstraße Vorteile: Beschleunigung des Verkehrs, weniger Staus und Vorteile für Bahnen und Busse, Fußgänger, Kinder und Radfahrer. Am 8. Oktober müssen die Befürworter des Straßenbaus mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten auf sich vereinen, um die Planung der Straße durchzusetzen.