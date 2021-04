Beim Zusammenstoß mit einem kapitalen Hirsch bei Eberbach ist ein Auto stark beschädigt und das Tier getötet worden. Laut Polizei entdeckten Beamte in der Nacht zu Donnerstag den PKW am Straßenrand - mehrere Scheiben waren zersplittert und eine Tür eingedrückt. Bei Überprüfung der Strecke in Richtung Gaimühle fanden die Polizisten einen etwa 180 kg schweren Hirsch. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern derzeit noch an.