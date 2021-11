Hilfe fürs Ahrtal aus Rhein-Neckar: "Da ist immer noch Notstand"

Die Flutkatastrophe im Ahrtal (Rheinland-Pfalz) Mitte Juli hat viele Todesopfer gefordert und etliche Gebäude zerstört. Hilfe ist nach wie vor dringend nötig, so eine Helferin aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Kurz nach der Flutkatastrophe hat sich die ehrenamtliche Initiative "Schnelle Hilfe mit Herz Rhein-Neckar" gegründet. Seitdem packen die Helfer so gut wie an jedem Wochenende im Ahrtal mit an, um zu helfen, wo es geht. Mit dabei ist dann auch regelmäßig Ulrike Karwath aus Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis).

SWR Aktuell: Wie ist denn zurzeit die Situation vor Ort?

Ulrike Karwath: Da ist immer noch Notstand. Es ist alles soweit optisch wieder in Ordnung. Aber wenn man in die Häuser reinkommt oder in bestimmte Regionen fährt, sieht es immer noch aus wie auf einem Schlachtfeld. Überall liegen Müllberge rum. Es gibt noch keine richtigen Straßen. Man fährt über Schotterpisten. Das ist manchmal ein sehr, sehr, sehr schlimmes Bild.

Helferin aus Nußloch: "Es fehlt an Wohnraum" im Ahrtal

SWR Aktuell: Wie geht es den Menschen dort?

Ulrike Karwath: Es fehlt natürlich vor allen Dingen auch an Wohnraum. Manche leben dann bei ihren Eltern mit den Kindern und Enkelkindern zusammen. Vor anderthalb Wochen haben wir eine Familie getroffen, bestehend aus zwei Personen. Die leben in ihrem Rohbau, ohne Heizung, ohne alles.

SWR Aktuell: Wie kommt dieses Paar da zurecht?

Ulrike Karwath: Sie haben sich eigentlich der Situation ergeben. Sie hausen sozusagen in ihrem Haus. Wegen der Situation mit den Handwerkern, von denen natürlich viele gebraucht werden, müssen sie halt warten, warten, warten. Leute, die versichert sind werden natürlich vorrangig behandelt, was ich eigentlich sehr schade finde. Dann ist die Wiederaufbauhilfe auch nicht so einfach zu beantragen, weil dazu erst ein Gutachten notwendig ist. Dieses Gutachten muss man erst mal bekommen, was auch wieder Wochen dauert. Das ist alles nicht so einfach.

SWR Aktuell: So, wie es sich anhört, ist für die Familie erst Mal keine Lösung in Sicht. Wie gehen die mit dieser Situation um?

Ulrike Karwath: Wir haben ihnen Heizlüfter gebracht, die sie dann in die Räume stellen. Wir haben ihnen Decken gebracht, damit sie die Türen abhängen können, weil es in dem Haus keine Türen mehr gibt und damit einfach die Wärme in den Räumen bleibt. Die sitzen dann halt mit Wärmflaschen und Decken und allem Möglichen da und warten und hoffen, dass sich irgendwo etwas tut.

Mann schwamm in Flutnacht mit Kindern aus erstem Stock

SWR Aktuell: Ist das ein schlimmer Einzelfall? Oder erleben Sie so etwas öfter vor Ort?

Ulrike Karwath: Wir erleben das sehr oft vor Ort. Wir haben kürzlich einem Mann dort Holz-Pellets zum Heizen gebracht. Der hat uns dann erzählt, dass er in der Flutnacht mit seinen Kindern aus dem ersten Stock des Hauses rausgeschwommen ist. Er war sowas von glücklich und zu Tränen gerührt, dass er jetzt wieder für 25 Tage heizen kann.

SWR Aktuell: Sie nimmt das selbst ziemlich mit. Wieso haben Sie sich dazu entschieden, direkt vor Ort zu helfen?

Ulrike Karwath: Weil es besser ist, zu helfen, als die Hände in die Taschen zu stecken und zu denken: "Irgendwer wird es schon machen." Es berührt mich emotional. Aber ich fühle mich besser, wenn ich helfen kann.

Große Nachfrage nach Heizöfen und Elektro-Heizlüftern im Ahrtal

SWR Aktuell: Sie werden am kommenden Wochenende (20./21.11.21) wieder ins Ahrtal fahren. Was wird denn vor Ort im Moment am dringendsten gebraucht? Was werden Sie mitnehmen?

Ulrike Karwath: Wir müssen schauen, dass wir jetzt noch Heizungs-Möglichkeiten organisieren können bis zum Wochenende, weil wir jetzt gerade wieder eine Anfrage danach bekommen haben. Da müssen wir jetzt gucken, inwiefern wir jetzt noch bei einem Baumarkt hier bei uns Holzöfen oder Elektro-Heizlüfter besorgen können, um die dann am Wochenende noch mitzunehmen. Wir haben auch private Spender, die uns Heizöfen geben. Die dürfen allerdings, so wie ich das jetzt gelesen habe, nur vorübergehend eingebaut werden, wenn es ältere Modelle sind. Aber zumindest würden die mal über den Winter helfen.