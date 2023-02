Erdbebenhilfe für die Türkei aus Mannheim angelaufen

Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind auch in der Kurpfalz Hilfsaktionen angelaufen. Die Spendenbereitschaft ist groß.

Nachdem am Montag die ersten Meldungen von den verheerenden Erdbeben in der Türkei eingegangen waren, löste das in der Rhein-Neckar-Region eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. In der Mannheimer Neckarstadt zum Beispiel waren bereits am Montagabend Hunderte von Menschen einem privaten Hilfsaufruf gefolgt. Mit rund 300 Autos brachten sie Sachspenden auf den Neuen Messplatz. Dort wurden die Hilfsgüter in einen Lkw geladen, der sie ins Erdbebengebiet bringt.

Fußball-Fanclub aus Mannheim-Käfertal organisiert Hilfstransport

Auch am Dienstagvormittag wurden die Sammelaktionen fortgesetzt. So hatten Fans des türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul aus Mannheim-Käfertal zu Spenden aufgerufen. Seitdem werden im Vereinsgebäude fast ununterbrochen Pakete mit Hilfsgütern gepackt.

"Gute Besserung, Türkei!" steht auf den Aufklebern, die Freiwillige auf den Hilfspaketen befestigen SWR

Der Verein hatte hauptsächlich um Sachspenden wie warme Kleidung, Decken, Windeln und Babynahrung gebeten. Außerdem spendete ein Supermarkt nach Angaben der Organisatoren Trinkwasser. Bislang haben die Helfer zwei Lkw beladen. Die Sammelaktion soll noch einige Tage weiter gehen.

THW macht sich von Viernheim aus auf den Weg ins Erdbebengebiet

Auch das Technische Hilfswerk (THW) in Viernheim will den Opfern in den betroffenen Gebieten helfen. Bertram Bähr ist seit 46 Jahren beim Viernheimer THW engagiert. Am Dienstagvormittag ist er mit einem Team in die Türkei geflogen. Wo genau die Helfer zum Einsatz kommen werden, entscheidet sich erst vor Ort.

Laut Bertram Bär hat das THW alles dabei, was man für einen solchen Einsatz braucht: Darunter Geräte zum Heben schwerer Lasten sowie vier Rettungshunde, die nach Verschütteten suchen sollen. Bähr und sein Team wollen mindestens zehn Tage im Katastrophengebiet bleiben.

Ein türkischer Fußball-Fanclub aus Mannheim sammelt für die Erdbeben-Opfer SWR

DRK rät von privaten Hilfslieferungen ab

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sieht die privat organisierten Hilfsprojekte kritisch. Ein DRK-Sprecher erklärte gegenüber dem SWR, finanzielle Unterstützung würde den Menschen im Katastrophengebiet zurzeit am meisten helfen. Durch gut gemeinte, nicht abgestimmte Sachspenden-Lieferungen würden Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen unnötigerweise belastet. Lagerhäuser würden blockiert und Transport- und Sortierkapazitäten gebunden. Das behindere die humanitäre Arbeit vor Ort. Mit Geldspenden könne die Hilfe dagegen den Bedürfnissen vor Ort ständig angepasst werden.

Koffer voller Hilfsgüter sollen ins Erdbebengebiet gebracht werden SWR

Stadt Mannheim richtet Spendenkonto ein

Unterdessen hat die Stadt Mannheim ein Spendenkonto für die Erdbebenopfer in der türkischen Stadt Kilis nahe der syrischen Grenze eingerichtet. Mannheim unterstützt die Stadt seit 2017 im Rahmen einer Projektpartnerschaft. Die Stadt Ludwigshafen hat zu Spenden für die Menschen in ihrer türkischen Partnerstadt Gaziantep aufgerufen. Auch dort hat es viele Tote und Verletzte gegeben.