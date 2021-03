In Mannheim ist am Sonntag ein herrenloser Gegenstand in der Nähe des Polizeipräsidiums gefunden worden. Laut Polizei handelte es sich dabei um einen Rucksack, der mit Altglas gefüllt war. Der Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes war vor Ort, um den Gegenstand zu untersuchen. Die Spezialisten konnten Entwarnung geben. Jetzt soll ermittelt werden, wer den Rucksack dort abgestellt hat und wem er gehört. Die Absperrmaßnahmen entlang der Bismarckstraße wurden aufgehoben. Bereits am Samstag war in der Nähe des Wasserturms ein herrenloser Koffer gefunden worden. Dessen Besitzer konnte aber schnell ausfindig gemacht werden.