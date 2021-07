Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim arbeitet künftig wieder mit dem Sportpsychologen Hans-Dieter Hermann zusammen. Der 61-Jährige arbeitete bereits zwischen 2006 und 2010 für Hoffenheim.

"Hans-Dieter Hermann ist nicht nur ein international überaus angesehener Sportpsychologe, er ist auch mit der TSG und unserer Klub-Philosophie bestens vertraut. Wir freuen uns wirklich sehr auf die Zusammenarbeit und dabei von seiner langjährigen Erfahrung im Spitzensport profitieren zu können."

Hoffenheims Geschäftsführer Jan Mayer teilte laut Verein mit, "unter maximaler physischer Belastung und in psychischen Drucksituationen gilt es, richtige Entscheidungen zu treffen. Dafür bedarf es auch mentaler Trainingseinheiten mit einem innovativen Top-Experten wie ihm."

Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Andreas Gebert

Hermann selbst freute sich bei seiner Vorstellung im Trainingslager am Tegernsee (Bayern) über seine Rückkehr.

"Ich habe tolle Erinnerungen an die Zeit in Hoffenheim. Die TSG war damals im Fußball ein Vorreiter beim Thema Sportpsychologie und hat seitdem viel vorangetrieben. Jetzt wieder mit dem Team und jedem einzelnen Spieler in den Austausch zu kommen und zu arbeiten, darauf bin ich sehr gespannt."

Der aus Ludwigsburg stammende Hermann (61) arbeitete und promovierte dem Verein zufolge nach seinem Diplom in Psychologie 1988 an der Universität Heidelberg. In den vergangenen Jahrzehnten betreute er deutsche und internationale Olympia-Teilnehmer aus mehr als 20 Sportarten. 2004 holte Jürgen Klinsmann den Sportpsychologen zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft, zu deren Experten-Stab er bis heute gehört. Außerdem, so die TSG, berate er zahlreiche Spitzenmanager aus der deutschen Wirtschaft.