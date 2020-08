Wissenschaftler aus Heidelberg haben gemeinsam mit weiteren Medizin-Experten ein Medikament gegen Hepatitis D entwickelt. Jetzt ist es von der Europäischen Kommission zugelassen worden. Hinter den Forschenden liegen 25 Jahre Arbeit.

An dem Medikament haben unter anderem Mitarbeiter des Universitätsklinikums (UKHD) und der Medizinischen Fakultät Heidelberg mitgearbeitet. Der Wirkstoff "Hepcludex" ist der erste Virusblocker seiner Art. Er soll Hepatitis-D- und auch B-Viren am Eindringen in die Zellen hindern. Denn: Hepatitis-D-Infektionen treten nur zusammen mit Hepatitis B-Infektionen auf. Das D-Virus benutzt Bestandteile des B-Virus, um in die Zellen einzudringen.

Hoffnung für Millionen Hepatitis-Infizierte

Rund 25 Millionen Hepatitis-D-Infizierten weltweit wird die Entwicklung des Wirkstoffs neue Hoffnung geben, denn bislang gab es kein zugelassenes Medikament gegen diese Infektionserkrankung, heißt es von Seiten des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD). In Deutschland sind nach Schätzungen nur 6.000 Menschen von Hepatitis-D betroffen. Klinische Studien haben gezeigt, dass der Wirkstoff gut vertragen wird.

Transplantation für viele einzige Überlebenschance

Hepatitis-D-Infektionen gelten als besonders schwere Form der Virushepatitis. Sie können sehr schnell zu einer Leberzirrhose und zu Leberkrebs führen. Für viele Patienten war daher bislang eine Transplantation die einzige Überlebenschance.

"Die Entwicklung des Wirkstoffs erfolgte in enger Zusammenarbeit von Wissenschaft, öffentlicher Förderung und einem Biotech-Unternehmen und ist damit ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche Translation vom Labor in die klinische Anwendung." Hans-Georg Kräusslich, Zentrum für Infektiologie am UKHD

Studie zu Langzeitwirkung

Aktuell wird am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) eine Studie durchgeführt, die unter anderem die Langzeitwirkung von Hepcludex untersucht. Gefördert wurden die Arbeiten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Das DZIF ist eines von sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG), die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Bekämpfung der wichtigsten Volkskrankheiten ins Leben gerufen wurden. Der wissenschaftliche Erfolg des neuen Medikaments basiert auf 25 Jahren Grundlagenforschung, die von dem Molekularbiologen Stephan Urban begonnen wurde.