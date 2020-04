Die Heizöl-Händler in der Region kommen mit den Auslieferungen kaum noch nach. Wegen des enorm gefallenen Ölpreises würden die Verbraucher schon seit Wochen teilweise auch kleine Mengen bestellen, um ihre Tanks voll zu machen. Das habe er in den vergangenen 30 Jahren noch nicht erlebt, sagte Hans-Jürgen Funke vom Verband für Energiehandel Südwest-Mitte in Mannheim. Dadurch gebe es Lieferzeiten von acht Wochen und mehr. Für die Verbraucher spiele das aber offenbar keine Rolle. Es gelte der Preis beim Abschluss der Bestellung und der sei nun eben sehr niedrig. Funke geht davon aus, dass der Preis in den nächsten Monaten nicht wieder steigen wird.