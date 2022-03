Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Klage des Mannheimer Steuerberaters Heinrich Braun abgewiesen. Wie ein Gerichtssprecher als Begründung mitteilte, stehe die Vertraulichkeit von Sitzungen mit den obersten Finanzbehörden über dem Interesse an der "begehrten Information“. Braun wollte in dem Verfahren am Berliner Verwaltungsgericht Einsicht in Unterlagen des Bundesfinanzministeriums erreichen. Dabei geht es um eine umstrittene und angeblich doppelte Besteuerung von Rentnern.