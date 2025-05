"Heimat ist ein Gefühl" - Unter diesem Motto lädt Weinheim als Gastgeber der Heimattage Baden-Württemberg dazu ein, die Vielfalt der Stadt und des Landes zu entdecken.

Der Baden-Württemberg Tag bildet den offiziellen Auftakt der Heimattage in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Am 17. und 18. Mai verwandelt sich die Innenstadt in eine riesige Ausstellungsfläche. Über 40 Aussteller, Unternehmen, Vereine und Initiativen präsentieren sich bei der Landesgewerbeschau. Gleichzeitig öffnen etwa 50 Einzelhändler ihre Türen am verkaufsoffenen Sonntag. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos. Insgesamt fließen 800.000 Euro für das Veranstaltungsjahr, davon 200.000 Euro durch die Stadt Weinheim, der Rest durch Land, Sponsoren und Fördermittel.

Die Austrageorte der Heimattage Baden-Württemberg werden seit 1978 vom Land vergeben. Weinheim ist nach Ladenburg und Sinsheim die dritte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, die den Zuschlag erhalten hat. Die Heimattage sollen dazu einladen, sich mit dem Begriff "Heimat" auseinanderzusetzen - und zwar bewusst offen und facettenreich, so Oberbürgermeister Manuel Just (CDU).

BW-Tag: Kulinarik und Konzert am Samstag

Los geht es am Samstagvormittag um 11 Uhr mit dem offiziellen Festakt und dem traditionellen Fassanstich auf dem Dürreplatz.

Ab 13:45 Uhr lädt SWR1 Pfännle zu einer besonderen Bühnenshow ein: Petra Klein und Eberhard Braun kochen live mit regionalen Produkten - begleitet von Gesprächen und Live-Musik mit Lorena Huber.

Den Höhepunkt bildet am Abend das kostenlose Konzert von Sänger Laith Al-Deen um 19:30 Uhr im Schlosspark, mit Titeln wie "Bilder von Dir" oder "Keine wie du". Einlass ist ab 18 Uhr, die kostenlosen Tickets sind allerdings bereit vergriffen, heißt es auf der offiziellen Seite der Heimattage.

Sonntag: Großer Familientag im Schlosspark Weinheim

Der Sonntag steht im Zeichen der Familien und lokalen Vereine. Auf der großen SWR-Bühne im Schlosspark erwartet die Besucher von 12:30 bis 18:30 Uhr ein buntes Programm mit Musik, Tanz und Mitmachaktionen - moderiert von Stefanie Anhalt und Annett Fleischer.

Ein besonderes Highlight: Das Tanzmärchen "Aureliana" startet um 12:30 Uhr. Der Comedian Martin "Maddin" Schneider spielt den Hofnarren.

Comedian Martin "Maddin" Schneider vor elf Jahren bei einem Auftritt in Weinheim. IMAGO IMAGO / Gutschalk

Weitere Informationen und aktuelle Programmpunkte: www.heimattage2025.de

Barrierefreiheit im Blick: Die "Toilette für alle"

Ein Zeichen für Inklusion setzt die Stadt Weinheim mit dem Projekt "Toilette für alle" am Dürreplatz. Dabei handelt es sich um eine barrierefreie Sanitäreinrichtung, die speziell für Menschen mit Behinderungen ausgestattet ist - inklusive Liege, Lifter und ausreichend Platz für Assistenzpersonen. Da es bislang kein vergleichbares Angebot in der Region gab, wurde das Projekt eigens für die Heimattage mit dem Pilgerhaus Weinheim initiiert. Ziel ist es, Teilhabe für alle zu ermöglichen, so Projektleiterin Ada Götz.

Konzept Heimat veraltet und konservativ?

Die Heimattage sollen zeigen, wie vielschichtig und aktuell der Begriff heute verstanden werden kann. Heimat sei nicht zwingend an einen Ort gebunden. Viele Menschen haben heute mehr als eine Heimat, sei es kulturell, emotional oder geografisch, so Projektleiterin Ada Götz. Aus diesem Grund wird auch der ökumenische Gottesdienst am Sonntagabend Lieder in mehreren Sprachen und verschiedenen kulturellen Traditionen gesungen. Es soll ein gemeinsames Feiern der Verschiedenheit sein, so Pfarrer Stefan Royar.

Heimat muss heute anders verstanden werden als früher. Sie ist vielfältig, offen und wichtiger denn je.

Digital und Dialekt: Heimat per App erleben

An verschiedenen Orten in der Stadt sind QR-Codes angebracht, über die man Gedichte, Lieder oder kleine Anekdoten direkt aufs Smartphone bekommt. SWR

Die von der Stadt Weinheim entwickelte App "ZeigMal" führt durch die Stadt - mit Hintergrundinfos, interaktiven Inhalten und besonderen Formaten wie dem "Mundart-Stadtrundgang", bei dem lokale Geschichte auf humorvolle Weise im Dialekt erzählt wird.

Sicherheit und Nachhaltigkeit im Fokus

Für die Veranstaltung hat die Stadt Weinheim ein umfassendes Sicherheitskonzept aufgestellt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sowie ein privater Sicherheitsdienst sind an beiden Tagen vor Ort. Ebenfalls sind etwa 50 Ehrenamtliche in grünen Westen unterwegs, die für Ordnung sorgen sollen. Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) betont aber, dass "eine 100-prozentige Sicherheit nie garantiert werden" kann.

Um aktiv gegen Müll vorzugehen, wird an allen Ständen mit Mehrwegbechern gearbeitet. Diese können dann an verschiedenen Rückgabestationen im Veranstaltungsgebiet erworben, eingetauscht oder zurückgegeben werden.