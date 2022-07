Heim-Kontrollen im Rhein-Neckar-Kreis

In den 87 Heimen in der Region gab es im vergangenen Jahr keine schwerwiegenden Mängel. Aber mehr Arbeit und mehr Aufgaben durch Corona, so der Jahresbericht der Behörde des Rhein-Neckar-Kreises. Knapp 6.000 stationäre Heimplätze für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung gibt es im Rhein-Neckar-Kreis. Bei den Kontrollen gab es 2021 ein Drittel mehr Beanstandungen als im Vorjahr. Dabei ging es um zu wenig Personal, Mängel im Umgang mit Medikamenten sowie unvollständige Dokumentation der Pflege und Betreuung. Ordnungswidrigkeiten, Beschäftigungsverbote oder die Untersagung des Betriebs waren nicht erforderlich, so die Behörde. Die Heime werden mindestens einmal im Jahr überprüft. Sie müssen die Anforderungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz erfüllen. Im vergangenen Jahr wurden außerdem alle Heime auf die Einhaltung der Corona-Verordnung und Hygieneregeln überprüft.