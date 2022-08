Heiliggeistkirche in Heidelberg verkauft Möbel

(Fast) alles muss raus! Die Heiliggeistkirche in Heidelberg verkauft Kirchenbänke, Stühle und Co. Wer will, kann sich bald das ein oder andere Kirchenmöbel aussuchen.

Sendung am Mo. , 8.8.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg