In Walldürn im Odenwald beginnt am Sonntag die jahrhundertealte Heilig-Blut-Wallfahrt. Doch im Vergleich zu früheren Jahren machen sich immer weniger Pilger auf den Weg dorthin.

Am Sonntag (15. Juni) beginnt in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) die Hauptwallfahrtzeit. Noch vor 20, 30 Jahren platzte die Stadt in dieser Zeit schier aus allen Nähten. Innerhalb von vier Wochen kamen rund 100.000 Gläubige aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarstaaten in den kleinen Wallfahrtsort. In den schmalen Gassen gab es ständiges freundliches Gedrängel, eine Art frommer Ausnahmezustand, vor dem Portal der Basilka bildeten sich lange Schlangen.

Worum geht es bei der Wallfahrt in Walldürn? Das Ziel der Pilger in der Walldürner Wallfahrtszeit: Der Heilig-Blut-Schrein in der Walldürner Basilika. Dort wird ein Altartüchlein aufbewahrt, auf dem sich im Jahr 1330 verschütteter Messwein in das Abbild des gekreuzigten Christus verwandelt haben soll. Der sogenannte Blutschrein ist nur während der Hauptwallfahrtszeit (in diesem Jahr zwischen dem 15. Juni und dem 13. Juli) geöffnet - hier bringen die Gläubigen ihre Anliegen vor Gott. "Als man im Jahre 1445 das Tuch nach Rom brachte und Papst Eugen IV. das Blutwunder mit der Gewährung eines Ablasses anerkannte, war das heute längst verblichene Bild des gekreuzigten Heilandes noch darauf zu sehen, wie die noch vorhandenen Ablassurkunde ausweist." (Quelle: Römisch-Katholische Kirchengemeinde Walldürn)

Der Blutschrein in der Basilika von Walldürn, zentraler Dreh- und Angelpunkt der gesamten Wallfahrt. SWR SWR

Wallfahrt in Walldürn: "Corona war der Umbruch"

Doch diese Zeiten sind lange vorbei. "Die Pandemie war der Umbruch", sagte der zuständige Walldürner Pater Josef Bregula dem SWR. Mit Beginn der Corona-Beschränkungen brachen die Pilger-Zahlen ein. Dieses Jahr hofft die Wallfahrtsleitung auf rund 20.000 Christinnen und Christen, die an der Hauptwallfahrt zum Heiligen Blut teilnehmen. Die Tendenz sei immerhin wieder leicht steigend.

Gläubige vor der Wallfahrts-Basilika in Walldürn - ein Bild aus dem Jahr 2005. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa/dpaweb | Ronald Wittek

Gläubige pilgern nach Walldürn: Fußgruppen aus Fulda und Köln

Viele Pilger kommen Jahr für Jahr über weite Strecken zu Fuß (Fußpilger) nach Walldürn, manche Gruppen legen mehrere hundert Kilometer zurück. Aber: "Viele der Unterkünfte entlang der Strecke gibt es nicht mehr", so Pater Josef Bregula. Die früheren Gastgeber seien zu alt oder verstorben, Ersatz gebe es kaum. Für die jeweiligen Wallfahrtsleiter macht das die Organisation umso aufwändiger. Auch die zunehmenden Sicherheitsvorkehrungen entlang der jahrhundertealten Pilgerwege erhöhten den - auch bürokratischen - Aufwand sehr, erklärt der Pater.

Rechts im Bild: Pater Josef Bregula (links: Walldürns Bürgermeister Meikel Dörr) Stadt Walldürn

Die größten Fußgruppen sind traditionell die aus Fulda und Köln. Die Fuldaer kamen früher mit mehr als 1.000 Gläubigen in Walldürn an. In diesem Jahr werden es nur rund 500 sein. Auch bei den Kölner Wallfahrern sind die Teilnehmerzahlen deutlich zurückgegangen: Von einst rund 700 Fußpilgern haben sich für die diesjährige Wallfahrt rund 200 angemeldet.

Wallfahrts-Pater Bregula: "Wir wollen modernisieren, aktualisieren!"

"Alle Wallfahrtsorte haben das gleiche Problem", analysiert Pater Bregula. Die Pilgerorte stehen in ständigem Austausch miteinander, überlegen gemeinsam, wie man Wallfahrten und das Pilgern wieder attraktiver gestalten könnte, wie man auch vermehrt junge Christinnen und Christen anzieht. "Wir wollen modernisieren, aktualisieren", erklärt Pater Bregula. So gibt es in Walldürn in diesem Jahr spezielle "Stay-and-Pray"-Andachten mit modernen Liedern, außerdem besondere Andachten für Familien, Kinder und Jugendliche . "Wir sehen da erste Erfolge", so Pater Josef Bregula. In einigen Pilgergruppen seien inzwischen deutlich mehr Jugendliche dabei als noch vor einigen Jahren. Für Bregula passt das auch zum Leitwort der diesjährigen Wallfahrt: "Freut Euch in der Hoffnung".