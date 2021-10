Wallfahrts-Saison geht zu Ende

Mit Abschlussgottesdienst und Hochamt endet am Sonntag die diesjährige "Wallfahrt zum Heiligen Blut" in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis). Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sorgten dafür, dass sich die Wallfahrts-Verantwortlichen für ein neues Konzept entscheiden mussten. Die gesamte Wallfahrts-Saison dauerte in diesem Jahr erstmals von Mitte April bis Mitte Oktober. Darin eingebettet war die Hauptwallfahrtszeit von Ende Mai bis Ende Juni. Zahlreiche Gottesdienste wurden live übertragen. Viele Pilgergruppen seien auch in diesem Jahr wieder vor Ort dabei gewesen, hieß es. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Walldürn mit seinem sogenannten Blutaltar gehört zu den größten Wallfahrtsorten in Deutschland.