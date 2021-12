Heideldruck kauft Ladesäulentechnologie von EnBW

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat die Ladesäulentechnologie des Energieunternehmens EnBW aus Karlsruhe übernommen. Ein Kaufvertrag ist unterzeichnet worden. Damit bietet Heidelberger Druckmaschinen neben den Ladeboxen für den Heimbereich nun auch Ladesäulen für öffentliche Anwendungen an, so das Unternehmen. Das neue Angebot richtet sich vor allem an Stadtwerke, Kommunen und Firmen vornehmlich in Deutschland und Europa. Mit der Zunahme an E-Autos wird in Deutschland und der EU das Netzwerk an Ladepunkten bis 2030 erweitert. Der Verkaufsstart der Ladesäule von Heidelberger Druckmaschinen ist für Mitte 2022 vorgesehen. Zukünftig sollen sie auch in Betreibermodellen, beispielsweise im Fuhrparkmanagement von Unternehmen eingesetzt werden.