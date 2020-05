Die Heidelberger Druckmaschinen AG streicht 1.000 Stellen an ihrem Stammsitz in Wiesloch. Das vergangene Geschäftsjahr war bereits verlustreich. Die Pandemie habe die Situation verschärft.

Das Unternehmen hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 10 Millionen Euro eingefahren. Die Corona-Pandemie verschärfte laut Heidelberger Druckmaschinen die Situation. Deshalb werde man weltweit 1.600 Stellen streichen, die meisten am Stammsitz in Wiesloch.

Hilferuf an Bundesregierung

Damit hat das Unternehmen eine frühere Ankündigung konkretisiert. Im März hatte Heideldruck den Abbau von bis zu 2.000 Stellen weltweit als "schmerzhafte Maßnahme" angekündigt. Der Vorstandschef der Heidelberger Druckmaschinen AG, Rainer Hundsdörfer hatte sich damals in einem Brief an die Bundesregierung gewandt. Darin hatte er schnelle Hilfen in der schwierigen Situation gefordert und vor "dramatischen Umsatzrückgänge aufgrund der Corona-Auswirkungen gewarnt.

Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Stellenabau soll sozialverträglich ablaufen

Der Stellenabbau soll nach Unternehmensangaben überwiegend über Altersteilzeit-Angebote erfolgen. So sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. Der Vorsitzende des Betriebsrats, Ralph Arns, sagte dem SWR, er sei zuversichtlich, dass der Stellenabbau sozialverträglich gelinge - die Altersstruktur sei günstig. Außerdem soll eine Transfergesellschaft gegründet werden.

Im Bereich Druck sind in Deutschland rund 7.500 Unternehmen von der Corona-Krise betroffen. Wichtige Veranstaltungen und Fachmessen wie die drupa wurden abgesagt.