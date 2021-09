Höheres Darmkrebsrisiko bei Männern

Männer erkranken deutlich häufiger an Darmkrebs als Frauen. Laut einer Studie von Forschern des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg lasse sich dies aber nur etwa zur Hälfte mit den bekannten Risikofaktoren erklären. Um die Darmkrebs-Vorsorge für Männer zu verbessern, müsse also weiter nach Risikofaktoren gesucht werden, so die Wissenschaftler. Darmkrebs zählt den Angaben zufolge weltweit zu den häufigsten Krebsarten. In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 55.000 Menschen daran. Deutlicher häufiger betroffen sind Männer. Bekannt sei, dass weibliche Geschlechtshormone das Darmkrebsrisiko senken, Tabakkonsum und rotes Fleisch - beides bei Männern weiterverbreitet als bei Frauen - steigern dagegen das Risiko. DKFZ-Forscher werteten nun Daten von fast 16.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Studie aus. Vieles spreche dafür, dass sich die unterschiedlichen Hormone von Männern und Frauen noch stärker auf das Darmkrebsrisiko auswirken könnten, so die Wissenschaftler. Daten hierzu, insbesondere zu Schwangerschaften, zum Stillen oder zur Monatsblutung müssten in künftigen Studien noch präziser erhoben werden, hieß es.