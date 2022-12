Heidelberger Wärmebus bringt Weihnachtsgeschenke

Der Heidelberger Wärmebus versorgt bedürftige und obdachlose Menschen mit Essen, Trinken und Hygieneartikel. Jetzt gab es dazu noch eine Weihnachtsüberraschung.

Die Ehrenamtlichen vom Wärmebus der Heidelberger Malteser sind das ganze Jahr über im Einsatz. Im Sommer verteilen sie an Bedürftige kostenlos Sonnencreme - im Winter sind es heiße Suppen, Getränke und dicke Schlafsäcke. Am Samstag gab es zur Suppe noch eine Überraschung: Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Gaiberg wurden Weihnachtsgeschenke an Obdachlose und bedürftige Menschen übergeben.

Feuerwehr in Gaiberg sammelt über 600 Weihnachtsgeschenke

Über 600 dieser Weihnachtsgeschenke hat die Freiwillige Feuerwehr Gaiberg in den letzten Tagen von Privatpersonen gespendet bekommen. Darin sind nützliche Dinge, wie Handschuhe, Socken, Schokolade oder Kaffee. Rund 70 dieser Tüten wurden am Wärmebus verteilt. Die restlichen Weihnachtsgeschenke sollen in den kommenden Tagen an Obdachlose in der Region verteilt werden.

Für die bedürftigen Menschen sei dies unter anderem ein Zeichen dafür, dass sie als Obdachlose nicht vergessen werden:

"Ich freue mich auf Weihnachten. Ich finde es schön. Ein gutes Herz [haben die Helfer], auch [für die] Obdachlose[n]."

Die ehrenamtliche Studentin Margarita Marinova gehört zum Heidelberger Wärmebus-Team. SWR

Wärmebus stoppt zweimal pro Woche in Heidelberg

Der Wärmebus ist zu einem festen Treffpunkt geworden. Jeden Montag- und Samstagabend steuert das Team verschiedene Stationen rund um den Heidelberger Hauptbahnhof an. Bis zu 80 Personen kommen an einem Abend vorbei, sagen die Verantwortlichen. Der Stadt Heidelberg sind nach eigenen Angaben rund 95 Menschen (Stand: Dezember 2022) im Stadtgebiet bekannt, die obdachlos sind.

Damit der Wärmebus auch in Zukunft Bedürftige unterstützen kann, hofft das Team auf Sach- und Geldspenden. Aber auch ehrenamtliche Helfer, die sich engagieren wollen, werden nach Angaben der Einrichtung dringend gesucht.