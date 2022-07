Straßensperrungen wegen Triathlon

Wegen des Triathlons "HeidelbergMan" kann es am Sonntag in der Altstadt, in Neuenheim und auf dem Königstuhl zu Verkehrsbehinderungen kommen. Nach Informationen der Stadt sind zeitweise Sperrungen unter anderem auf der B 37, der Uferstraße und L 534 vorgesehen. Rund 900 Sportlerinnen und Sportler gehen ab 9 Uhr an den Start. Die Schwimmstrecke über 1,6 Kilometer beginnt im Neckar auf Höhe des Neckarmünzplatzes und führt bis zur "Wasserschachtel" an der Theodor-Heuss-Brücke. Danach fahren die Triathleten 35 Kilometer mit dem Rad über den Königstuhl und absolvieren anschließend eine 10 Kilometer lange Laufstrecke entlang des Philosophenwegs hin zur Neuenheimer Neckarwiese. Die ersten Sportler werden gegen 11:30 Uhr im Zielbereich erwartet.