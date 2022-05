Heidelberger Theater spielt ab Juni vor Publikum

Viele Monate ging alles nur digital. Jetzt kann das Theater der Stadt Heidelberg als erste große Bühne in Baden-Württemberg ab dem 1. Juni wieder vor Publikum spielen. Die niedrigen Inzidenzwerte in der Stadt machen es möglich.

Theater Heidelberg - Fassade Ansicht Theaterstraße Pressestelle waechter + waechter architekten bda

Intendant Holger Schultze freut sich sehr, dass im Heidelberger Theater bald wieder live vor Publikum gespielt werden kann.

"Die Verantwortung gegenüber dem Publikum nehmen wir sehr ernst und erweitern das schon erprobte Hygienekonzept um zusätzliche Maßnahmen."

Erweiterte Schutzmaßnahmen

Die Plätze sind wie im Herbst 2020 reduziert, um die nötigen Abstände zu wahren. Die Vorstellungen dauern zwischen einer und eineinhalb Stunden. Ein gastronomisches Angebot wird es zunächst nicht geben.

Formulare für die Kontaktverfolgung gibt es auf der Internetseite des Theaters. Auch ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz in Form einer FFP2-Maske oder OP-Maske ist Pflicht.

Eintritt nur mit Test

Wer ins Theater will, braucht außerdem einen nachgewiesenen und tagesaktuellen negativen Covid19-Test. Alternativen sind der Nachweis über eine vollständige Impfung oder über eine höchstens sechs Monate zurückliegenden Covid19-Infektion.

Vorverkauf beginnt

Der Vorverkauf startet am 29. Mai um 13 Uhr. Am Dienstag, den 1. Juni startet dann der Bühnenbetrieb im Marguerre-Saal mit der Oscar Wilde-Komödie "Bunbury", so Intendant Holger Schultze.

Digitale Premieren jetzt auch live

Auf dem Programm des Theaters stehen mit "Avatars & Antiheroes" und "Das weiße Dorf" zwei Premieren, die schon digital gezeigt wurden. Jetzt werden sie auch vor Publikum im Heidelberger Zwinger 1 aufgeführt.

Auch das Orchester wird nach vielen Monaten, in denen es nur Livestreams gab, wieder in der Aula der Neuen Universität auftreten - am 2. und 3. Juni. Am 13. Juni gibt es dann ein Kinderkonzert und am 19. Juni 2021 das Bachchor-Konzert sowie weitere musikalische Angebote.