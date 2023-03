Seit 2018 experimentieren vier Heidelberger Studenten an ihrem eigenen Bier. Inzwischen haben sie sich einen festen Kundenstamm aufgebaut und zwei eigene Geschäfte in Heidelberg.

Die Studenten haben es sich neben dem Studium zur Aufgabe gemacht, besondere Biersorten zu kreieren, auf die sie selbst auch Lust haben. Angefangen hat alles mit einem Experiment in der WG-Küche im Jahr 2018. Damals waren die selbstgebrauten Mischungen noch ungenießbar. Viele YouTube-Videos später brauen die vier Studenten ihr eigenes Bier nach dem Deutschen Reinheitsgebot.

"Wir versuchen nicht einem Einheitsgeschmack hinterher zu eifern, sondern wir machen einfach das, was uns gefällt. Wir brauen uns immer die Biere, die wir gerne hätten."

Bier-Start-Up zieht erfolgreiche Zwischenbilanz

Die Idee kommt offenbar gut an: Bislang hat das junge Start-Up nach eigenen Angaben über 100.000 Bierflaschen verkauft. Zu ihren festen Kunden gehören regionale Restaurants, Veranstaltungshäuser und Supermärkte. In und um Heidelberg haben die Studenten außerdem noch zwei eigene Läden, wo sie ihr Bier verkaufen.

Die Heidelberger Studenten Oliver, Moritz, Daniel und Nils brauen nebenberuflich ihr eigenes Bier. Niko Neithardt

Besondere Biersorten

Ihre Biersorten haben eine Besonderheit, denn sie sind meistens sehr stark gehopft beziehungsweise aromatisch gehopft. Dieses Verfahren sorge dafür, dass das Bier einen zitrusartigen Geschmack bekommt und das ohne Fruchtsaft oder sonstige Zusatzstoffe.

Bierbrauen im Nebenberuf

Moritz, Oliver und Nils studieren parallel zum Bierbrauen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Daniel hat sein Maschinenbau-Studium bereits abschlossen. Für sie alle hatte und hat das Studium oberste Priorität - bislang können sie sich nicht vorstellen, dass Bier-Start-Up hauptberuflich zu verfolgen. "Wir schauen, was kommt und freuen uns über alles, was wir mitnehmen können auf dem Weg", so Lehramtsstudent Moritz.