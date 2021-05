Ein 68-Jähriger muss sich in Heidelberg wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Weil sich seine Ehefrau von ihm trennen wollte, beschoss er sie laut Anklage in ihrer gemeinsamen Heidelberger Wohnung mit einer Feuerwerksbatterie. Die 64 Sprengkörper fügten der Frau laut Anklage mehrere Verbrennungen und Einblutungen zu. Außerdem setzte das Feuerwerk die Wohnung in Brand. Das Ehepaar und seine erwachsenen Kinder flüchteten auf die Straße. Dort stieg der Mann laut Anklage in sein Auto, rammte damit mehrfach den geparkten Wagen seiner Frau und schob ihn knapp 60 Meter vor sich her bis zu einer Böschung. Das Urteil wird am 19. Mai erwartet.