Heidelberger Schüler wollen Arbeitswelt revolutionieren

Drei Schüler der Heidelberger Elisabeth-von-Thadden-Schule haben "Meetbot" gegründet. Damit wollen sie den Wettbewerb "Jugend gründet" gewinnen - und die Arbeitswelt revolutionieren.

Jannis, Davidson und Felix sind ein Team. Die 16 und 17 Jahre alten Schüler hatten die Idee zu "Meetbot". Die Webanwendung soll Online-Sitzungen begleiten und verbessern. Die Idee dazu kam im Laufe der Pandemie und des Booms von Homeoffice und Homeschooling. Da zeichnete sich schnell ab, dass Meetings oft nur langsam und schleppend ablaufen, so Jannis Treiber.

"Wir wollen Meetings effizienter machen und die Leute mit einem positiven Gefühl aus den Meetings entlassen."

"Meetbot" im Finale von "Jugend gründet"

Mit ihrer Idee haben es die drei Heidelberger bereits ins Finale des Wettbewerbs "Jugend gründet" geschafft. Jetzt treten sie gegen neun weitere Teams aus Deutschland an.

Wer bei "Jugend gründet" den ersten Platz gewinnt, darf in die USA ins Silicon Valley reisen. Dort sitzen viele IT- und Hightech-Unternehmen, die die Sieger besuchen können.

Viel Unterstützung für "Meetbot"

Vom Freundeskreis und der Familie bekommen die drei Jugendlichen für ihre Gründeridee viel Zuspruch. Es gehe zwar viel Zeit für das Projekt neben Schule, Freizeit und Freunden drauf, so Davidson Mundt - trotzdem lohnt sich der Aufwand für ihn.

"Meetbot ist super super aufregend! Jeden Tag darüber zu reden und über unsere Leidenschaft zu reden. Und natürlich macht es Spaß, mit zwei von meinen besten Freunden zu gründen."

Lehrer Jörg Wöhe unterstützt das Team und betreut mit einem Kollegen das Projekt. "Meetbot" wird auch in den Schulalltag eingebettet, beispielsweise in den Seminarkurs. Die Initiative ging aber von Jannis, Davidson und Felix aus. Damit hat das Projekt Vorbildfunktion.

"Für uns ist es ein großer Vorteil, dass andere Schülerinnen und Schüler sehen, was alles möglich ist."

Gründen unter 18 Jahren ist kompliziert

So beeindruckend ein solches Engagement in jungem Alter ist, so schwierig macht es die Sache auch: Jannis, Davidson und Felix sind noch nicht volljährig. Das heißt für die Gründung von "Meetbot" vor allem: Viel Bürokratie. Neben einer Einverständniserklärung der Eltern benötigt man zum Beispiel auch das Einverständnis eines Familiengerichts, wo ein Geschäftsplan vorgelegt werden muss.

"Meetbot" soll weitergehen

Nach dem Finale von "Jugend gründet" soll es mit "Meetbot" weitergehen. Jannis, Davidson und Felix möchten die Arbeitswelt für die kommende Generation verändern. Sie glauben, dass die neue Generation ein anderes Verständnis von Homeoffice und Arbeiten hat. Es geht vor allem um die Flexibilität bei der Arbeit und betrifft zum Beispiel die freie Wahl über den Arbeitsort oder die Arbeitsdauer.