Bei der letzten Heidelberger Schlossbeleuchtung in diesem Jahr haben am Samstagabend rund 65.000 Interessierte zugeschaut. Ab 2024 soll es dann nur noch zwei Beleuchtungen geben.

Rund 65.000 Menschen haben nach Angaben der Polizei die Schlossbeleuchtung in Heidelberg am späten Samstagabend verfolgt. Die Veranstaltung sei aus polizeilicher Sicht "ganz normal" und "ohne Zwischenfälle" verlaufen. Auch habe es kein "außergewöhnliches Verkehrschaos gegeben", so die Polizei am Sonntag auf SWR-Anfrage. Die Schlossbeleuchtung in Heidelberg zieht mehrmals im Jahr Besuchermassen an: Zur letzten Beleuchtung im Juli kamen 70.000 Besucher.

"Es zeigt mal wieder, wie atemberaubend es ist hier in Heidelberg. Das Wetter hat super gut mitgespielt. Es war wirklich grandios."

Vor allem der Schluss mit dem Sternenregen sorgte für Begeisterung bei den Besuchern. Für dieses Heidelberger Paar gehört die Schlossbeleuchtung seit der Kindheit dazu:

"Man kann es eigentlich nicht toppen. Das ist Heidelberg."

Ab 2024 nur noch zwei Schlossbeleuchtungen pro Jahr

Veranstaltet wird das bengalische Leuchtfeuer vom Heidelberger Stadtmarketing. Ab dem kommenden Jahr soll es statt vier nur noch zwei Schlossbeleuchtungen geben, so Mathias Schiemer vom Stadtmarketing Heidelberg.

Damit werde die Feinstaub-Belastung durch das Feuerwerk, aber auch der Stress für die Bewohner verringert, so Schiemer.

"Wir haben viele Veranstaltungen in Heidelberg und eine Veranstaltung weniger wird uns nicht wehtun. (...) Weniger ist manchmal mehr."

Ergänzende Drohnenshows in Zukunft?

Bei der Veranstaltung "Sommer am Fluss" wurde Mitte August erstmalig eine Drohnenshow mit bunten Laserstrahlen in Heidelberg gestartet. In der Stadt könnten bis zu 200 Drohnen fliegen, sagte Schiemer dem SWR. Unklar sei jedoch, wie die Umweltbilanz der Drohnenshow ausfällt. Eine Diskussion über eine mögliche Zukunft der Drohnenshow und eine Kombination mit dem Feuerwerk stehe im Gemeinderat noch aus, so Schiemer weiter.

Die nächste Heidelberger Schlossbeleuchtung findet am 1. Juni 2024 statt.