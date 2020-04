Eine Heidelberger Rechtsanwältin, die vergeblich vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Corona-Verordnungen geklagt und außerdem zu einer Demonstration aufgerufen hatte, ist in eine Klinik gebracht worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Zeuge am Ostersonntag die Beamten alarmiert, weil er in der Bergheimer Straße in Heidelberg eine Frau beobachtet hatte, die behauptete, sie werde verfolgt. Streifenpolizisten sprachen die Frau daraufhin an. Da sie offenbar medizinische Hilfe benötigte, wollten die Beamten sie laut Polizei in eine Klinik bringen und hielten sie deswegen fest. Daraufhin habe die Frau mehrfach um sich getreten.

Anwältin hatte zum Protest aufgerufen

Die Rechtsanwältin kam ins Heidelberger Uniklinikum und wurde dort stationär aufgenommen. Die Frau hatte bereits vergangene Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil sie über ihre Homepage zum Widerstand gegen die staatlichen Corona-Verordnungen und zur Teilnahme an einer bundesweiten Corona-Demonstration aufgerufen haben soll. Staatsanwaltschaft und Staatsschutz hatten daraufhin Ermittlungen eingeleitet.

Außerdem hatte die Heidelberger Rechtsanwältin vor dem Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen die Corona-Verordnungen gestellt und war damit gescheitert.