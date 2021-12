Heidelberger Politologe Klaus von Beyme gestorben

Die Politikwissenschaft in Deutschland hat einen ihrer weltweit bekanntesten Vertreter verloren: Der Heidelberger Politologe Klaus von Beyme ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Beyme lehrte über ein Vierteljahrhundert lang an der Universität Heidelberg, war aber auch international bestens vernetzt; unter anderem, weil er zeitweise die Internationale Vereinigung für Politikwissenschaft (IPSA) als Präsident anführte. Beymes Interessen waren breit gestreut: Er sah sich als "Sozialwissenschaftler“, hatte in Moskau und in Harvard studiert und sich auch in kultursoziologische Debatten zu Wort gemeldet. Sein Literaturklassiker "Das politische System der Bundesrepublik Deutschland" wurde 30 Jahre lang immer wieder neu aufgelegt wurde. Einem breiten Publikum wurde der Heidelberger Politikwissenschaftler durch seine Auftritte in den Medien bekannt.