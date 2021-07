Als Artur Solowiej im Januar 2020 in Heidelberg spazieren ging, entdeckte er eine Frau im Neckar. Er sprang in den Fluss und rettete ihr das Leben. Dafür wurde er am Mittwoch geehrt.

Ein Akt des Mutes und der Zivilcourage, den Artur Solowiej an jenem Dienstag vollzog: "Ohne zu zögern rannte er über die Alte Brücke an das nördliche Neckarufer, sprang in den Fluss und rettete unter Gefährdung seines eigenen Lebens die Frau aus dem kalten Wasser." Am 14. Januar war Solowiej noch mal mit den Hunden draußen, als er Hilfeschreie hörte. Als er die hilflose Frau entdeckte, sprang er in den Neckar - trotz Dunkelheit, Kälte und Strömung. "Angst war schon da. Allerdings war genug Adrenalin vorhanden, um den Schritt zu wagen, das selbst anzugehen." Lebensretter Artur Solowiej aus Heidelberg Für die Frau und den heute 36-jährigen Retter eine lebensgefährliche Situation. Doch dank der Entschlossenheit Solowiejs konnte die Frau in Sicherheit gebracht werden. Für seinen beherzten Einsatz wurde Artur Solowiej am Mittwochabend mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemnerg ausgezeichnet. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner überreichte dem Lebensretter die Medaille und eine Urkunde. Die Auszeichnung ist zudem mit einer Ehrengabe von 250 Euro verbunden. Für Solowiej ist das alles eigentlich zu viel Trubel. Er wäre lieber anonym geblieben. Doch andere überzeugten ihn davon, seine Tat öffentlich zu machen. "Wenn andere Menschen das lesen und sich vielleicht ein Vorbild daran nehmen, dann sollte das eine gute Sache sein."