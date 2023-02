Den Heidelberger Künstlerinnenpreis gibt es seit 1987 und er wird ausschließlich an Komponistinnen vergeben. In diesem Jahr erhielt die Iranerin Farzia Fallah die Auszeichnung.

Farzia Fallah Farzia Fallah

Der mit 5.000 Euro dotierte Heidelberger Künstlerinnenpreis ist ins Leben gerufen worden, um Aufmerksamkeit zu schaffen für komponierenden Frauen. Viele der Preisträgerinnen sind inzwischen namhafte Komponistinnen zeitgenössischer Musik. Am Mittwochabend wurde die Auszeichnung der 42-jährigen Iranerin Farzia Fallah verliehen.

Ingenieur-Studium und Musik auf professionellem Niveau

Farzia Fallah ist 1980 in Teheran geboren. Sie hat ein Ingenieurfach studiert und parallel dazu Musik auf professionellem Niveau gemacht. In ihrer Heimatstadt war sie Teil einer Gruppe für neue Musik und mit Ende zwanzig ging sie schließlich nach Deutschland, um Komposition zu studieren. Sie erhielt mehrere Stipendien und Ehrungen. Im Zusammenhang mit dem Heidelberger Künstlerinnenpreis hat sie ein Auftragswerk geschrieben mit dem Titel "Traces of a Burning Mass" - übersetzt: "Spuren einer brennenden Masse". Das Stück wurde bei der Preisverleihung am Mittwochabend als Teil eines philharmonischen Konzertes des Heidelberger Stadtorchesters uraufgeführt.

Es geht um Musik, die nichts verschweigt

Für Besucherinnen und Besucher von philharmonischen Konzerten ist zeitgenössische Musik oft ungewohnt, weil sie nicht den klassischen Harmonien entspricht. Das Stück von Farzia Fallah versucht einen Klang zu finden für die düsteren und gewaltigen und bedrohlichen Kräfte, die sie gerade in ihrem Heimatland beobachten muss: überall brenne es, Tausende von Menschen säßen im Gefängnis.

"Ich glaube, die Musik zeigt alles, was in meinem Kopf vorgeht."

Das neue Werk von Farzia Fallah wurde vom Heidelberger Stadtorchester uraufgeführt picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Uwe Anspach

Offenheit für zeitgenössische Musik fördern

Zeitgenössische Musik hat es nicht leicht. Dabei vergisst man oft, dass viele Komponisten, deren Musik heutzutage beliebt ist, in ihrer Zeit auch oft als verstörend galten. Umso mehr schätzt es Farzia Fallah, dass der Heidelberger Künstlerinnenpreis nicht nur mit Geld, sondern auch mit einem Konzert verbunden ist.

"Ich finde es wertvoll und vor allem wichtig, dass sie in Heidelberg die Initiative haben, zeitgenössische Musik zu spielen."

Warmer Applaus nach der Uraufführung

Die Jury des Heidelberger Künstlerinnenpreises lobte Farzia Fallah dafür, dass sie statt auf Überwältigung und multimediale Überforderung auf die genaue Beobachtung des Klangs setze. Das Publikum spendete warmen Applaus und die Komponistin bedankte sich herzlich.