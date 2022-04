Jägervereinigung bittet um Rücksicht

Im April und im Mai sterben besonders viele Wildtiere auf den Straßen der Rhein-Neckar-Region. Darauf hat die Heidelberger Jägervereinigung aufmerksam gemacht. Vor allem zwischen 6 Uhr und 8 Uhr sowie zwischen 21 Uhr und 22 Uhr kämen die meisten Wildtiere unter die Räder und zwar am häufigsten Rehe, hieß es in einer Pressemitteilung. Ein Viertel aller Rehe, die im Verkehr sterben, träfe es im Frühjahr. Auch Feldhasen und Kaninchen würden häufig von Autos überfahren. Die Jägervereinigung appelliert deshalb an Autofahrer, in den Morgen- und Abendstunden dort langsam zu fahren, wo Wild wechseln könnte – also entlang unübersichtlicher Wald- und Feldwege.