Am Dienstag wird in Hamburg der Deutsche Fahrradpreis verliehen. Nominiert ist auch die Initiative "Fahrrad und Familie" aus Heidelberg. Ein Platz in den Top drei ist dem Verein jetzt schon sicher.

Mit einem Baby oder Kleinkind aufs Rad, das ist für viele frischgebackene Eltern erstmal schwer vorstellbar. Und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, was dafür am besten geeignet ist. Vielleicht ein Fahrrad-Anhänger? Oder doch eher ein Lastenrad? Genau bei diesen Fragen kommt der Verein „Fahrrad und Familie“ aus Heidelberg ins Spiel. Denn dort kann man es einfach ausprobieren. Ausprobieren ohne Kaufdruck Einmal monatlich bietet "Fahrrad und Familie" Beratungen für junge Familien an. Kostenlos und ohne Kaufdruck. "Ausprobieren ist total wichtig, um zu wissen, was am besten für einen passt", sagt Vereinssprecherin Hannah Eberhardt. Manche Eltern, erzählt sie, wollen auch einfach herausfinden, ob Fahrradfahren mit Kind für sie geeignet ist. Eltern können die Gefährte in Ruhe testen SWR Großer Fuhrpark Anfangs bot der Verein nur Beratungstermine an – später konnten die Eltern die Gefährte ausleihen und im Alltag ausprobieren. Der Fuhrpark besteht aus acht Anhängern, einem Lastenrad, zwei Kindersitzen, Lauf- und Kinderrädern sowie Babyzubehör. Angst vor dem Radeln nehmen Entstanden ist der gemeinnützige Verein aus einem Projekt, das sich mit dem Thema "Radfahren in der Schwangerschaft und mit Baby" beschäftigte. Damals führte Hannah Eberhardt zusammen mit einem heutigen Vereinsmitglied eine wissenschaftliche Untersuchung zum Thema Radfahren in der Schwangerschaft durch. Dabei stellte sich heraus, dass werdende Mütter oft Angst haben und unsicher sind. Daraus entstand das Projekt. Mit Spendengeldern finanziert Finanziert wird alles über Spenden. Daher freuen sich die Macher über das Preisgeld des Deutschen Fahrradpreises. Je nach Platzierung gibt es zwischen 1.500 und 5.000 Euro .