Klassik-Festival "Heidelberger Frühling" hat begonnen

Mit dem sogenannten "Geistertrio" von Ludwig von Beethoven hat in der Aula der Neuen Universität am Samstag die 25. Ausgabe des Klassik-Musik-Festivals "Heidelberger Frühling" begonnen. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause stehen allein am Eröffnungswochenende 18 weitere Konzerte auf dem Programm. Bis zum 24. April wird es insgesamt 161 Veranstaltungen in 74 Spielstätten geben. Das Festival wird im Jubiläumsjahr durch 68 Konzerte junger Ensembles ergänzt, die bei freiem Eintritt in allen Heidelberger Stadtteilen spielen. Der "Heidelberger Frühling" gilt mittlerweile als das größte Klassik-Festival im Südwesten. Intendant Thorsten Schmidt sagte dem SWR, die Veranstaltungen sollten dazu beitragen, neue Zielgruppen für die Klassische Musik zu gewinnen.