Angesichts der zunehmenden Belastung der Kliniken wegen Covid-19-Patienten warnen unter anderem Heidelberger Experten davor, Krebskranke zu vernachlässigen. Immer mehr onkologische Eingriffe würden verschoben, diagnostische Untersuchungen und Nachsorge teilweise stark zurückgefahren, kritisiert die Corona Task Force, an der neben der Deutschen Krebshilfe und Deutscher Krebs-Gesellschaft auch das Deutsche Krebsforschungs-Zentrum (DKFZ) in Heidelberg beteiligt ist. Vor diesem Hintergrund appellieren die Krebs-Experten an die Bevölkerung, unbedingt die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten, damit die Zahl der Neuinfektionen schnell sinkt. DKFZ-Chef Michael Baumann sagte, bei einer weiteren Verschärfung der Lage an den Kliniken könne eine Versorgung aller schwer kranken Menschen nicht mehr gewährleistet werden.