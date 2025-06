Das Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen feiert sein 175-jähriges Bestehen und nutzt das für einen Neustart mit einem neuen Kundenzentrum in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis).

Das neue Kundenzentrum in Wiesloch heißt "Home of Print", Heimat des Drucks. Diesen Titel kann "Heidelberg" - unter diesem Namen firmiert das Unternehmen weltweit - gut für sich beanspruchen. Denn Heidelberg ist ein hochspezialisiertes Druckunternehmen geblieben, das zugleich neue Märkte sucht.

175 Jahre: Festakt in Wiesloch

Am Montagnachmittag kamen 500 Kundenvertreter aus aller Welt zum Festakt nach Wiesloch - viele aus China, den übrigen Teilen Asiens, Europa und den USA. Sie verfolgten zusammen mit Gästen aus Politik und von Lieferunternehmen die Präsentation des neu gestalteten Kundenzentrums "Home of Print“. Es ist das nach Unternehmensangaben weltweit größte Kompetenzzentrum für die Druckindustrie. Die ganze Woche über gibt es Veranstaltungen für die Kunden.

Heidelberg ist mehr denn je weltweit führender Anbieter in Systemlösungen in der Druckindustrie. Das Unternehmen bietet vom Entwurf am Computer bis zur Verpackung den ganzen Prozessablauf beim Verpacken von Waren aus einer Hand

Cartonmaster: Wiedereinstieg in Druck von Großkartons

Neu hinzu gekommen ist eine große Druckmaschine, die Großkartons bedrucken kann. Zwar war Heidelberg vor fünf Jahren aus diesem Geschäft ausgestiegen, aber die Kunden wünschten auch diesen Teil der Wertschöpfung und so ist jetzt die Cartonmaster CX145 in Zusammenarbeit mit MAN Roland für Heidelberg am Start.

Ein Showroom im neuen Kundenzentrum mit Verpackungen SWR

Heidelberger Druckmaschinen: Wechselvolle Geschichte

Heidelberg ist in seiner langen Geschichte durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Früher als Weltmarktführer bei den Rollen-Offset-Maschinen gefeiert, begann mit dem Schrumpfen der Druckbranche weltweit auch ein langsamer Abstieg des Unternehmens und der Verkauf der Rollen-Offset-Sparte. Die Print Media Academy am Heidelberger Stadteingang mit der Skulptur S-Printing Horse davor wurde ebenfalls verkauft.

Die Mitarbeiterzahl sank in vielen Schüben von 25.000 auf heute 9.500 weltweit. Am Standort Wiesloch arbeiten zurzeit noch 4.000 Menschen. Bis 2028 sollen es 450 weniger sein, denn das Unternehmen steht nach wie vor unter Druck, Kosten zu sparen. Das Firmenareal wurde verkleinert, große Teile sind an Dienstleister gegangen, die dort wiederum in neuen Hallen Unternehmen Platz anbieten. Die Konzernzentrale von Heidelberg ist längst in Wiesloch. Nur rein rechtlich ist Heidelberg noch Firmensitz, immerhin wird der Name der Stadt als Firmenname gebraucht.

Wallboxen-Produktion in Wiesloch 1000

Neue Branchen: Wallboxen und Verpackungen

Der Börsenkurs des Unternehmens bewegt sich seit Jahren um einen Euro herum, ist aber jüngst wieder etwas gestiegen. Denn Heidelberg investiert zunehmend erfolgreich in neue Branchen wie Ladeinfrastruktur für Elektroautos (Wallboxen), Wasserstofftechnologie oder 3D-Druck. Zudem bietet der wachsende Verpackungsdruck weltweit neue Chancen. Die Heidelberger Druckmaschinen können in diesem Bereich das komplette Programm anbieten: Egal ob Pommes-Tüten, Parfümverpackungen oder Tragetaschen - in welcher Stückzahl auch immer: Moderne Digital-Druckmaschinen machen das möglich.

Heidelberger Druckmaschinen: Wurzeln in Frankenthal Die Wurzeln von "Heidelberg" liegen in Frankenthal in der Pfalz. Gegründet wurde das Unternehmen am 11. März 1850 in Frankenthal als Glockengießerei Hemmer, Hamm & Co. Im Jahr 1874 fertigte Mitbegründer Andreas Hamm die "Kaiserglocke" oder auch "Gloriosa" für den Kölner Dom. Die Glocke wog über 26 Tonnen und war damit bis zu ihrer Zerstörung im Jahr 1918 die größte frei schwingende Glocke der Welt. Im Juni 1918 wurde sie eingeschmolzen, um das Metall für Rüstungszwecke zu verwenden. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs Heidelberg zum weltweit führenden Hersteller von Druckmaschinen. Besonders bekannt wurde der "Original Heidelberger Tiegel", der zwischen 1926 und 1985 über 165.000 Mal produziert wurde und als meistgebaute Druckmaschine der Welt gilt.

"Heidelberg" ist weltweit weiter eine bekannte Marke. Das Unternehmen hat Vetretungen in 170 Ländern.