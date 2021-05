Mit der "Wallbox" in die schwarzen Zahlen: Das neue Geschäft mit selbst produzierten Ladesäulen für Elektroautos beschert der Heidelberger Druckmaschinen AG einen regelrechten Boom.

Der Umsatz mit den "Wallboxen" habe die Erwartungen im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich übertroffen, heißt es aus dem Unternehmen. Nach vorläufigen Zahlen habe sich der Umsatz auf mehr als 20 Millionen Euro verdoppelt.

Mit "Heidelberg"-Wallboxen Marktanteil von 20 Prozent erreicht

Damit profitiert das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren wegen des rückläufigen Geschäfts mit Druckmaschinen immer wieder mit schweren Krisen zu kämpfen hatte, vom Boom bei der Elektro-Mobilität. Man habe inzwischen einen Marktanteil von etwa 20 Prozent in diesem Sektor. Die Sparte war erst vor drei Jahren gegründet worden. Seitdem verkaufte das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 45.000 Wallboxen.

"Heidelberg hat mit seinen Wallboxen in einem rasant wachsenden Markt eine führende Position eingenommen." Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer

Auslagerung in eigene GmbH

Der Konzern will das Geschäft mit der E-Mobilität jetzt schnell weiter ausbauen. Dazu wurde eine eigene Tochtergesellschaft gegründet. Die Nachfrage wachse dynamisch, so Vorstandschef Rainer Hundsdörfer. Man rechne mit Wachstumsraten von 20 Prozent.

Am Stammsitz des Unternehmens in Wiesloch-Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) soll die Produktion der Wallboxen weiter ausgebaut werden. Bis Ende des Jahres sollen die Kapazitäten verdoppelt werden. Derzeit läuft die Produktion in drei Schichten mit etwa 100 Mitarbeitern rund um die Uhr. Auch das Exportgeschäft will "Heidelberg" weiter ausbauen.

"Der Schritt hin zu E-Mobilität hat sich für uns zur absoluten Erfolgsgeschichte entwickelt." Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer

Etwa ein Prozent des "Heidelberg"-Gesamtumsatzes durch Wallboxen

Die Heidelberger Druckmaschinen AG erwirtschaftetet im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Der Anteil der Wallboxen daran liegt derzeit bei etwa einem Prozent. Neben den Ladesäulen treibt der Konzern weitere technologische Projekte voran, von gedruckten Sensoren für Zahnmedizin und Pflege über eine Industrieplattform für Lieferanten und Kunden bis zu Automatisierungslösungen.

Der Konzern beschäftigt sich seit Jahren mit Steuerungstechnik und Leistungselektronik. Dieses Wissen kann er auch für Wallboxen einsetzen. Die Ladesysteme für E- und Hybridautos werden vornehmlich zuhause an der Garagenwand oder auf einem Metallfuß installiert. Sie bilden die schnellere Lade-Alternative zu den im Auto aufgerollten Kabeln.

Staatliches Förderprogramm als Wachstumsmotor

Einen Schub dabei hat ein 400 Millionen Euro schweres Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ausgelöst, das bis zu 900 Euro Entlastung pro Wallbox bringen kann.

Nach einer Studie des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) werden weltweit bis zum Jahr 2040 knapp 45 Prozent von insgesamt 128 Millionen verkauften Autos rein batterieelektrisch oder mit Brennstoffzelle betrieben. In den nächsten vier Jahren seien dafür mindestens 300.000 öffentliche Ladepunkte notwendig.