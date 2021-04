per Mail teilen

Rund 250 Menschen haben am Sonntag in Heidelberg gegen die Pläne für eine Erdgasleitung durch das Rohrbacher Feld und gegen eine geplante Straßenbahnabstellanlage demonstriert. Die 250 Kilometer lange „Süddeutsche Erdgasleitung“ soll von Lampertheim über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen und Heidenheim bis nach Bissingen in Bayern führen. Vor 12 Jahren war das Projekt vorübergehend gestoppt worden - schon damals hatte es Proteste gegeben. Die Stadt Heidelberg hat jetzt bestätigt, dass sie über die neue Planung informiert ist. Die Demonstration richtete sich auch gegen den Verbrauch von Rohrbacher Ackerflächen für das neue interkommunale Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen.