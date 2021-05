Heidelbergs Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen will sich am Montag bei den Kita-Betreuerinnen für die in der Pandemie geleistete Arbeit bedanken. Stellvertretend besucht sie deshalb die Kita in der Bahnstadt. Die Fachkräfte in Kitas sorgten täglich dafür, dass Kinder bestmöglich betreut und gefördert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. So könnten Eltern Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. Gerade in der Corona-Pandemie sei die Arbeit in der Kinderbetreuung eine ganz besondere Herausforderung. Deshalb der Dank an die Beschäftigten. Die Bürgermeisterin will in der Bahnstadt heute aber auch die Teststrategie für Kita-Kinder vorstellen. Jedes Kind bekommt wöchentlich zwei Tests angeboten.