HeidelbergCement verzeichnet Milliardengewinn

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will angesichts steigender Energiekosten die Preise weiter anheben. Die anhaltend hohen Kosten blieben insbesondere im ersten Halbjahr eine Herausforderung, heißt es aus der Firmenzentrale in Heidelberg. HeidelbergCement hat das Gesamtjahr 2021 dank gut laufender Geschäfte mit einem Milliardengewinn abgeschlossen. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss beträgt knapp 1,8 Milliarden Euro, heißt es aus der Firmenzentrale in Heidelberg. Im laufenden Jahr peilt HeidelbergCement ein weiteres Plus beim operativen Ergebnis und Umsatz an.